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Не входит в планы на будущее. Арендованный нападающий Милана покинет клуб летом
Решение принято
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Арендованный нападающий "Милана" покинет клуб этим летом, поскольку он не входит в планы команды на будущее.
Как сообщил журналист Николо Скира, форвард "Ромы" Тэмми Абрахам, который до конца этого сезона находится на правах аренды в составе "россонери", вернется в ближайшее время в Рим. Впрочем, отмечается, что 27-летний англичанин также не останется надолго в "Роме", потому что руководство "джалоросси" больше не рассчитывает на него. Ему придется уйти.
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В этом сезоне Тэмми Абрахам забил 10 голов и отдал 7 ассистов в 45 матчах за "Милан" во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
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