Не входит в планы на будущее. Арендованный нападающий Милана покинет клуб летом

Арендованный нападающий "Милана" покинет клуб этим летом, поскольку он не входит в планы команды на будущее.

Как сообщил журналист Николо Скира, форвард "Ромы" Тэмми Абрахам, который до конца этого сезона находится на правах аренды в составе "россонери", вернется в ближайшее время в Рим. Впрочем, отмечается, что 27-летний англичанин также не останется надолго в "Роме", потому что руководство "джалоросси" больше не рассчитывает на него. Ему придется уйти.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Тэмми Абрахам забил 10 голов и отдал 7 ассистов в 45 матчах за "Милан" во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.