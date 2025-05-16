Легендарный итальянский тренер выделил основные проблемы Милана в этом сезоне

"Милан" переживает катастрофический сезон, который завершился поражением в финале Кубка Италии от "Болоньи" ранее на этой неделе. "Росонери" занимают восьмое место в турнирной таблице Серии А и имеют минимальные шансы даже на попадание в Лигу Европы.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Поэтому бывший наставник "Милана" Арриго Сакки проанализировал неудачный сезон команды, начав с того, что у клуба нет никакой идеи.

"Клуб – превыше всего, даже выше тренера и игроков. Считаете ли вы, что сегодняшний "Милан" имеет четкое видение? Лично я – нет. Они действуют вслепую, а значит – неизбежно врежутся в стену. Возьмем назначение Консейсау. Руководители, принявшие это решение, серьезно ошиблись. Посреди сезона они решили откатиться назад и отдали тренерское место Консейсау. Я считаю, что он меньше всего виноват, потому что оказался в абсолютном хаосе. Но, как часто бывает в футболе, в конце концов он и заплатит цену – это одно из абсурдных старых правил: увольняй тренера и все якобы решено.

Читайте также Легендарный экс-нападающий Милана находится под давлением увольнения из клуба

Другая проблема – группа игроков, которых подписали хаотично. Я даже не ставлю под сомнение их техническое качество, хотя и мог бы, но основная проблема – эти футболисты не способны образовать целостную команду. Перед тем как подписать Франка Райкарда, я прислал доверенное лицо, чтобы оно понаблюдало за ним на тренировках. В отчете было указано, что он ест, во сколько просыпается и с кем общается. А сейчас так делают? Судя по тому, что мы видим на поле – нет. Если допущены ошибки, их надо исправлять. Смотреть на "Милан" в таком состоянии – это невыносимо для тех, кто искренне любит этот клуб", – подытожил Сакки.

Добавим, что следующий матч Серии А "Милан" проведет против "Ромы" на "Стадио Олимпико", а завершит сезон поединком с "Монцой" на "Сан-Сиро".