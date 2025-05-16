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Раньери дал комментарий перед последним матчем на Олимпико у руля Ромы

Италия
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Раньери дал комментарий перед последним матчем на Олимпико у руля Ромы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Ромы" Клаудио Раньери высказался в преддверии последнего домашнего матча "волков" под его руководством.

"Мы - римляне и романисты, и, возможно, у другого тренера нет того чувства, которое есть у нас. Я помню, как в детстве, когда я занимался в академии, мое сердце колотилось при одном только виде игры футболистов.

Подъем по этим ступеням - это нечто большее, чем просто подъем, ведь полный стадион означает, что команда старается изо всех сил, а болельщики поддерживают тебя даже в трудные времена, и это прекрасно", - сказал 73-летний специалист.

Напомним, что Раньери выступал за "Рому" в качестве игрока, а также три года тренировал римский клуб до момента своего возвращения в 2024-м. По окончании нынешнего сезона он покинет свою должность.

18 мая "Рома" примет на "Олимпико" "Милан" в рамках 37-го тура Серии А.

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Клаудио Раньери Серия А Милан Рома (Италия)
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Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Александр Бураков
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