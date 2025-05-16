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Джанлуиджи Буффон: Мне стыдно за то, что сказал рефери в той игре с Реалом, но я бы все равно повторил это

Италия

Эпизод из Лиги чемпионов

Джанлуиджи Буффон: Мне стыдно за то, что сказал рефери в той игре с Реалом, но я бы все равно повторил это

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Джанлуиджи Буффон до сих пор считает несправедливым вылет "Ювентуса" из Лиги чемпионов после драматического камбэка против "Реала" в апреле 2018 года, когда на последних минутах арбитр назначил пенальти в ворота "Юве".

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Тогда Буффон взорвался эмоциями и был удален за споры с рефери, а впоследствии прокомментировал его действия в разговоре с журналистами, сказав, что нужно иметь помойку вместо сердца, чтобы принять такое решение.

"О, это был один из пиковых моментов моей карьеры. Прошло уже несколько лет, и мне стыдно за свои слова. Я был достаточно взрослым, чтобы знать, как надо вести себя, я был капитаном, представлял клуб. Но честно – если бы пришлось повторить все снова, я бы сказал то же самое.

На тот момент это было не просто поражение – это было что-то особенное, эпический камбэк, на эпическом стадионе, с командой, которая показала особый характер и единство. Мы были сумасшедшие и мечтатели. И я до сих пор не понимаю, почему меня удалили, поэтому тот гнев в интервью был еще и из-за этого", – сказал Буффон.

Добавим, что за свою карьеру в "Ювентусе" Буффон провел 113 матчей в Лиге чемпионов, но так и не выиграл главный трофей.

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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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