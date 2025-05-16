Миланский "Интер" приближается к подписанию перспективного бразильского защитника.

Как сообщил журналист Николо Скира, представители "нерадзурри" договорились с французским "Марселем" относительно трансфера Луиса Энрике за почти 30 миллионов евро. "Интер" встретился с агентами 23-летнего футболиста, договорившись об условиях личного контракта, который будет рассчитан до конца июня 2030 года.

Отмечается, что в течение нескольких последних часов стороны продвинулись в переговорах.

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Добавим, что в этом сезоне Луис Энрике забил 9 голов и отдал 10 результативных передач в 35 матчах за "Марсель" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.