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Милан интересуется тренером, который на старте карьеры вылетел со своей командой в 5-й дивизион

Италия
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Все с чего-то начинали

Милан интересуется тренером, который на старте карьеры вылетел со своей командой в 5-й дивизион

Фото - Christian Hofer / Getty Images

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После финала Кубка Италии, в котором "Болонья" под руководством Винченцо Итальяно обыграла "Милан", интерес к итальянскому специалисту значительно возрос.

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Руководство "Милана" высоко оценило его работу и теперь рассматривает как одного из главных претендентов на должность главного тренера. За последние 3 сезона Винченцо выводил свои команды в 4 финала. Вместе с "Фиорентиной" наставник проиграл в решающих встречах Кубка Италии 2022/23 и двух предыдущих кампаний Лиги конференций.

Свой первый опыт специалист получал в "Вигонтини Сан-Паоло" в Серии D 2016/17. Коллектив под его руководством оформил 4 победы в 28 матчах и вылетел в 5-й дивизион.

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Милан Винченцо Итальяно
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Источник:
La Gazetta dello Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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