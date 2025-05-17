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Милан интересуется тренером, который на старте карьеры вылетел со своей командой в 5-й дивизион
Все с чего-то начинали
Фото - Christian Hofer / Getty Images
После финала Кубка Италии, в котором "Болонья" под руководством Винченцо Итальяно обыграла "Милан", интерес к итальянскому специалисту значительно возрос.
Руководство "Милана" высоко оценило его работу и теперь рассматривает как одного из главных претендентов на должность главного тренера. За последние 3 сезона Винченцо выводил свои команды в 4 финала. Вместе с "Фиорентиной" наставник проиграл в решающих встречах Кубка Италии 2022/23 и двух предыдущих кампаний Лиги конференций.
Свой первый опыт специалист получал в "Вигонтини Сан-Паоло" в Серии D 2016/17. Коллектив под его руководством оформил 4 победы в 28 матчах и вылетел в 5-й дивизион.
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