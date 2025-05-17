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Игрок Порту может сменить клуб в Италии

Италия

Воссоединение с отцом возможно

Игрок Порту может сменить клуб в Италии

Фото - ESPN

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Франсишку Консейсау получил предложение от "Милана", который хочет совершить приобретение игрока на следующий сезон.

Вингер покинет туринский "Ювентус" в конце этого сезона из-за отсутствия желания "старой сеньоры" выкупать контракт португальца. "Порту", которому принадлежит Консейсау, планирует продать игрока и уже работает над этим.

По данным портала Transfermarkt, стоимость Франсишку Консейсау составляет 36 миллионов евро.

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Интересно, что миланский клуб возглавляет его отец — Сержиу Консейсау, ранее уже являвшийся главным тренером сына на родине, в Португалии.

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Ювентус (Турин) Серия А Порту (Португалия) Милан Франсишку Консейсау
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Денис Снигур
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