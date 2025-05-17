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Ювентус хочет подписать словацкого универсального защитника

Италия

Давно желанный игрок

Ювентус хочет подписать словацкого универсального защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Игрок роттердамского "Фейенорда" снова "на карандаше" у руководства "Ювентуса".

Спортивный директор туринского клуба хочет выполнить свою давнюю цель и подписать словацкого универсального защитника Давида Ганцка. Активный интерес к футболисту был со стороны итальянского клуба еще зимой, но тогда стороны не договорились об условиях сотрудничества.

Вчера вечером, по сообщениям итальянской La Gazzetta dello Sport, состоялась встреча агентства, представляющего игрока, и руководства "Ювентуса", что демонстрирует и дальше серьезный интерес со стороны клуба к футболисту. Стороны надеются, что смогут прийти к обоюдному согласию и подписать контракт уже в июне этого года.

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Давид Ганцко провел в этом сезоне 31 матч в нидерландской Эредивизе, что делает его одним из самых задействованных игроков клуба в течение этого сезона в регулярном чемпионате.

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Ювентус (Турин) Серия А Фейеноорд (Роттердам) Эредивизи Давид Ганцко
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Источник:
la gazzetta dello sport
Опубликовал: Денис Снигур
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