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Один из лучших игроков Сегунды, вероятно, перейдет в клуб Серии А
Ищут молодых и перспективных
"Комо" заинтересован в приобретении 22-летнего испанского игрока "Депортиво" Ла-Корунья.
Атакующий вингер Еремай Эрнандес, способный сыграть на обоих флангах нападения, а также на позиции "десятки", своим успешным выступлением в Сегунде привлек к себе внимание боссов бело-синих. "Комо" планирует в ближайшее время удовлетворить потребности испанского клуба и выплатить желаемую сумму за Эрнандеса.
В этом сезоне Еремай провел 36 встреч, забил 14 мячей и отдал 5 ассистам.
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Источник:Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Денис Снигур
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