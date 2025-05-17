Один из лучших игроков Сегунды, вероятно, перейдет в клуб Серии А

"Комо" заинтересован в приобретении 22-летнего испанского игрока "Депортиво" Ла-Корунья.

Атакующий вингер Еремай Эрнандес, способный сыграть на обоих флангах нападения, а также на позиции "десятки", своим успешным выступлением в Сегунде привлек к себе внимание боссов бело-синих. "Комо" планирует в ближайшее время удовлетворить потребности испанского клуба и выплатить желаемую сумму за Эрнандеса.

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В этом сезоне Еремай провел 36 встреч, забил 14 мячей и отдал 5 ассистам.