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Не только Судаков. Наполи может подписать сразу двух лидеров Шахтера

Италия
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Дуэт из украинского гранда

Не только Судаков. Наполи может подписать сразу двух лидеров Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Итальянский клуб, кроме серьезного интереса к другому игроку "горняков" - Георгию Судакову, также рассматривает возможность подписания бразильского левого вингера Кевина.

"Наполи", после зимней продажи Хвичи Кварацхелии в "ПСЖ", до сих пор не нашел ему соответствующую замену на позиции. Команда Антонио Конте близка к Скудетто в этом году и стремится заранее закрыть проблемные позиции перед следующим сезоном.

Итальянский клуб уже связался с "Шахтёром", чтобы выяснить условия и пытается продвинуть переговоры. Клубы АПЛ также заинтересованы 22-летнего игрока.

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В этом сезоне Кевин дебютировал в Лиге чемпионов и забил два гола в этом турнире, в ворота "Баварии" и "Бреста". В прошлую среду он провел 50-й матч за "Шахтёр", в которых забил 12 голов, отдал 7 результативных передач и выиграл 3 титула (два Кубка Украины и один чемпионат).

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Источник:
Ge Globo
Опубликовал: Денис Снигур
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