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Артём Довбик может не сыграть с Миланом. Названо причину

Италия
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Важный матч для команди украинца

Артём Довбик может не сыграть с Миланом. Названо причину

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Артем Довбик рискует пропустить воскресный матч своей команды против "Милана".

Как стало известно накануне, украинский нападающий римской "Ромы" получил мышечное повреждение, поэтому появление на поле форварда теперь под серьезным вопросом.

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Сегодня украинец пройдет медицинское обследование, чтобы понять степень травмы, после чего Раньери решит, использовать ли его против "россонери".

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Источник:
Alfredo Pedula
Опубликовал: Денис Снигур
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