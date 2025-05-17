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Артём Довбик может не сыграть с Миланом. Названо причину
Важный матч для команди украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Артем Довбик рискует пропустить воскресный матч своей команды против "Милана".
Как стало известно накануне, украинский нападающий римской "Ромы" получил мышечное повреждение, поэтому появление на поле форварда теперь под серьезным вопросом.
Сегодня украинец пройдет медицинское обследование, чтобы понять степень травмы, после чего Раньери решит, использовать ли его против "россонери".
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Источник:Alfredo Pedula
Опубликовал: Денис Снигур
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