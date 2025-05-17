Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Довбик не попал в заявку Ромы на матч против Милана. Известна причина
Вот это поворот
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий Артём Довбик не поможет "Роме" в матче против "Милана".
Итальянский журналист Филиппо Биафора сообщил, что нападающий получил мышечную травму на вчерашней тренировке.
Утром клуб провёл тестирование игрока и Довбик оказался не готовым к матчу Серии А.
В заявке "Ромы" украинского нападающего нет.
???? I convocati per #RomaMilan#ASRoma pic.twitter.com/izSE3pl5EW— AS Roma (@OfficialASRoma) May 17, 2025
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Артём Довбик сыграл в 45-ти матчах "Ромы", в которых отметился 17-ю голами и отдал 4 голевые передачи.
Матч между "Ромой" и "Миланом" состоится 18 мая и начнётся в 21:45 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- "Спасибо за все". Марино Пушич прощается с Шахтером
- Не только Судаков. Наполи может подписать сразу двух лидеров Шахтера
- Вторую лигу в новом сезоне может пополнить 5 клубов
- Шахтер отклонил первое предложение Наполи по Судакову: Романо назвал сумму
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров