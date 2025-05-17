Довбик не попал в заявку Ромы на матч против Милана. Известна причина

Украинский нападающий Артём Довбик не поможет "Роме" в матче против "Милана".

Итальянский журналист Филиппо Биафора сообщил, что нападающий получил мышечную травму на вчерашней тренировке.

Утром клуб провёл тестирование игрока и Довбик оказался не готовым к матчу Серии А.

В заявке "Ромы" украинского нападающего нет.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Артём Довбик сыграл в 45-ти матчах "Ромы", в которых отметился 17-ю голами и отдал 4 голевые передачи.

Матч между "Ромой" и "Миланом" состоится 18 мая и начнётся в 21:45 по киевскому времени.