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Довбик не попал в заявку Ромы на матч против Милана. Известна причина

Италия
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Вот это поворот

Довбик не попал в заявку Ромы на матч против Милана. Известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий Артём Довбик не поможет "Роме" в матче против "Милана".

Итальянский журналист Филиппо Биафора сообщил, что нападающий получил мышечную травму на вчерашней тренировке.

Утром клуб провёл тестирование игрока и Довбик оказался не готовым к матчу Серии А.

В заявке "Ромы" украинского нападающего нет.

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В этом сезоне Артём Довбик сыграл в 45-ти матчах "Ромы", в которых отметился 17-ю голами и отдал 4 голевые передачи.

Матч между "Ромой" и "Миланом" состоится 18 мая и начнётся в 21:45 по киевскому времени.

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Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
Filippo Biafora
Опубликовал: Владислав Прийменко
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