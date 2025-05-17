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Кто лучше? Узбекский комментатор сравнил Довбика и Шомуродова
Оценил справедливо
Getty Images/Global Images Ukraine
Узбекский комментатор Даврон Файзиев сравнил игру двух нападающих "Ромы" Артема Довбика и Эльдора Шомуродова.
"Артем Довбик, по общему признанию, один из сильнейших нападающих Европы. В прошлом сезоне в составе "Жироны" он был одним из лучших бомбардиров Ла Лиги. Он вносит свой вклад в успех "Ромы" в этом сезоне. Я думаю, что Шомуродов и Довбик - нападающие примерно одного уровня.
Артем - лучший завершающий игрок, а преимущество Эльдора в том, что он может начинать и заканчивать атаку из глубины, а также может одинаково хорошо играть на флангах. Раньери пользуется этими аспектами. Тренер выпускает Шомуродова на поле в ситуациях, когда ему необходимо повлиять на игру, поскольку он является наиболее адаптируемым игроком в этой ситуации", - сказал Файзиев.
В этом сезоне Довбик сыграл во всех турнирах 45 матчей, забил 17 голов и отдал 4 ассиста. Шомуродов провел 35 игр, забил 7 голов и отметился 5-ю ассистами.
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