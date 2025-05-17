Кто лучше? Узбекский комментатор сравнил Довбика и Шомуродова

Узбекский комментатор Даврон Файзиев сравнил игру двух нападающих "Ромы" Артема Довбика и Эльдора Шомуродова.

"Артем Довбик, по общему признанию, один из сильнейших нападающих Европы. В прошлом сезоне в составе "Жироны" он был одним из лучших бомбардиров Ла Лиги. Он вносит свой вклад в успех "Ромы" в этом сезоне. Я думаю, что Шомуродов и Довбик - нападающие примерно одного уровня.

Артем - лучший завершающий игрок, а преимущество Эльдора в том, что он может начинать и заканчивать атаку из глубины, а также может одинаково хорошо играть на флангах. Раньери пользуется этими аспектами. Тренер выпускает Шомуродова на поле в ситуациях, когда ему необходимо повлиять на игру, поскольку он является наиболее адаптируемым игроком в этой ситуации", - сказал Файзиев.