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Рома – Милан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Матч начнётся 18 мая в 21:45 по киевскому времени

Рома – Милан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" претендует на еврокубки. Одно очко отделяет команду от Лиги Чемпионов. Но всё ещё зависит от конкурентов. Но у римского клуба появилась ещё одна проблема – вылет Артёма Довбика.

"Милан" 14 мая проиграл в Кубке Италии и усугубил себе положение. Шанс попасть в еврокубки вроде бы есть, но минимальный. И нужно обыгрывать "Рому"

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье 18 мая.

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Серия А Милан Рома (Италия) Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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