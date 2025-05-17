Рома – Милан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Рома" претендует на еврокубки. Одно очко отделяет команду от Лиги Чемпионов. Но всё ещё зависит от конкурентов. Но у римского клуба появилась ещё одна проблема – вылет Артёма Довбика.

"Милан" 14 мая проиграл в Кубке Италии и усугубил себе положение. Шанс попасть в еврокубки вроде бы есть, но минимальный. И нужно обыгрывать "Рому"

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье 18 мая.

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