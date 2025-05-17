Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рома – Милан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Матч начнётся 18 мая в 21:45 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" претендует на еврокубки. Одно очко отделяет команду от Лиги Чемпионов. Но всё ещё зависит от конкурентов. Но у римского клуба появилась ещё одна проблема – вылет Артёма Довбика.
"Милан" 14 мая проиграл в Кубке Италии и усугубил себе положение. Шанс попасть в еврокубки вроде бы есть, но минимальный. И нужно обыгрывать "Рому"
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье 18 мая.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов
Популярное сейчас
- "Спасибо за все". Марино Пушич прощается с Шахтером
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Не только Судаков. Наполи может подписать сразу двух лидеров Шахтера
- Известный итальянский клуб впервые в истории вылетел в Серию C
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы