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Рома – Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Такой матч, к сожалению, без украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан", который находится на восьмом месте и рискует остаться без еврокубков в следующем сезоне, приедет в "вечный город", где встретится с "Ромой", которая опережает миланцев на три пункта и идет шестой. К сожалению для украинских болельщиков, Артем Довбик выбыл до конца сезона из-за мышечной травмы, которую получил накануне. Но матч такого уровня будут смотреть с удовольствием, хоть и с привкусом печали из-за отсутствия Артема.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.
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Серия А. 37-й тур.
18 мая. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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