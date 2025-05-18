Рома – Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Милан", который находится на восьмом месте и рискует остаться без еврокубков в следующем сезоне, приедет в "вечный город", где встретится с "Ромой", которая опережает миланцев на три пункта и идет шестой. К сожалению для украинских болельщиков, Артем Довбик выбыл до конца сезона из-за мышечной травмы, которую получил накануне. Но матч такого уровня будут смотреть с удовольствием, хоть и с привкусом печали из-за отсутствия Артема.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.

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Серия А. 37-й тур.

18 мая. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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