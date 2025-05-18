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Интер – Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Симоне Индзаги продолжает борьбу за Скудетто
Getty Images/Global Images Ukraine
Момент, когда терять очки просто нельзя, если миланский клуб хочет реально претендовать на титул. Конечно, судьба не полностью в их руках, однако все от себя зависящее они должны делать. А соперником выступает невероятно мотивированный "Лацио", претендующий на попадание в Лигу Чемпионов, поэтому очки нужны каждому.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.
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Серия А. 37-й тур.
18 мая. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"
Главный судья: Даниэле Киффи (Италия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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