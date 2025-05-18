Интер – Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Момент, когда терять очки просто нельзя, если миланский клуб хочет реально претендовать на титул. Конечно, судьба не полностью в их руках, однако все от себя зависящее они должны делать. А соперником выступает невероятно мотивированный "Лацио", претендующий на попадание в Лигу Чемпионов, поэтому очки нужны каждому.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.

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Серия А. 37-й тур.

18 мая. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный судья: Даниэле Киффи (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

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