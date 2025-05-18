Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Парма – Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Антонио Конте нужна только победа
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Неаполитанцы все еще остаются главными претендентами на титул и их судьба только в их руках, нужно побеждать в двух последних матчах и Скудетто в их руках. Первый из этих матчей - выезд в "Парму". Они думают скорее о том, как гарантировать себе прописку в Серии А на следующий сезон, однако это место и так почти гарантировано.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Серия А. 37-й тур.
18 мая. 21:45. Парма. "Эннио Тардини"
Главный судья: Даниэле Довери (Италия)
Трансляция: Megogo Football 4
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- "Игра достаточно неплохая": Лупашко выделил главную причину поражения в Ковалевке
- Скала оформила одну из крупнейших гостевых побед во Второй лиге за последние 8 лет
- Черноморец - Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
- Известный итальянский клуб впервые в истории вылетел в Серию C
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане