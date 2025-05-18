Парма – Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Неаполитанцы все еще остаются главными претендентами на титул и их судьба только в их руках, нужно побеждать в двух последних матчах и Скудетто в их руках. Первый из этих матчей - выезд в "Парму". Они думают скорее о том, как гарантировать себе прописку в Серии А на следующий сезон, однако это место и так почти гарантировано.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.

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Серия А. 37-й тур.

18 мая. 21:45. Парма. "Эннио Тардини"

Главный судья: Даниэле Довери (Италия)

Трансляция: Megogo Football 4

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