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Фиорентина – Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Команда Винченцо Итальяно не теряет надежды на ЛЧ

Фиорентина – Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

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Последние матчи всегда решаемы, если к тому времени ты не успеваешь обеспечить себе достижение цели на сезон. Пока "Болонья" ничего себе не гарантировала, но все еще перетендует на Лигу Чемпионов на следующий сезон. Для этого нужно как минимум сегодня одолеть "Фиорентину" на выезде. Задача непростая.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.

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Серия А. 37-й тур.

18 мая. 21:45. Флоренция. "Артемио Франки"

Главный судья: Лука Цуфферли (Италия)

Трансляция: Megogo Football 7

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Трансляция матча "Фиорентина" — "Болонья"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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