Фиорентина – Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Последние матчи всегда решаемы, если к тому времени ты не успеваешь обеспечить себе достижение цели на сезон. Пока "Болонья" ничего себе не гарантировала, но все еще перетендует на Лигу Чемпионов на следующий сезон. Для этого нужно как минимум сегодня одолеть "Фиорентину" на выезде. Задача непростая.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.

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Серия А. 37-й тур.

18 мая. 21:45. Флоренция. "Артемио Франки"

Главный судья: Лука Цуфферли (Италия)

Трансляция: Megogo Football 7

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Фиорентина" — "Болонья" Смотреть трансляцию

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