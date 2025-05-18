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Ювентус – Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Когда соперники дышат в спину, необходимо только побеждать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" находится в зоне Лиги Чемпионов только благодаря дополнительным показателям. Их положение очень хрупкое и его необходимо укреплять победой против "Удинезе". Смогут ли они обыграть команду, у которой нет большой турнирной мотивации в этом сезоне?
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.
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Серия А. 37-й тур.
18 мая. 21:45. Турин. "Альянц Стедиум"
Главный судья: Джованни Айрольди (Италия)
Трансляция: Megogo Football 10
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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