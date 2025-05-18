Ювентус – Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Ювентус" находится в зоне Лиги Чемпионов только благодаря дополнительным показателям. Их положение очень хрупкое и его необходимо укреплять победой против "Удинезе". Смогут ли они обыграть команду, у которой нет большой турнирной мотивации в этом сезоне?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.

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Серия А. 37-й тур.

18 мая. 21:45. Турин. "Альянц Стедиум"

Главный судья: Джованни Айрольди (Италия)

Трансляция: Megogo Football 10

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ювентус" — "Удинезе" Смотреть трансляцию

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