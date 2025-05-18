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Ювентус – Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Когда соперники дышат в спину, необходимо только побеждать

Ювентус – Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" находится в зоне Лиги Чемпионов только благодаря дополнительным показателям. Их положение очень хрупкое и его необходимо укреплять победой против "Удинезе". Смогут ли они обыграть команду, у которой нет большой турнирной мотивации в этом сезоне?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 18 мая.

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Серия А. 37-й тур.

18 мая. 21:45. Турин. "Альянц Стедиум"

Главный судья: Джованни Айрольди (Италия)

Трансляция: Megogo Football 10

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Трансляция матча "Ювентус" — "Удинезе"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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