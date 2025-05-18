  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Интер теряет первое место на 90-ой минуте, Ювентус остается на четвертом

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Интер теряет первое место на 90-ой минуте, Ювентус остается на четвертом

Италия

Отчеты о матчах воскресенья

Серия А. Интер теряет первое место на 90-ой минуте, Ювентус остается на четвертом

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Впервые с 2010-го года так много матчей Серии А - девять - были назначены на одно и то же время. Причем тогда причиной был тур посреди недели. Ныне - турнирная ситуация. Во всех девяти матчах, начавшихся 18-го мая 2025-го года в 21:45 по Киеву, существовала реальная интрига - в борьбе за Скудетто, различные Еврокубковые места, против вылета.

"Интер" и "Наполи" боролись за Скудетто, "Лацио" и "Ювентус" были главными конкурентами в борьбе за четвертое, последнее Еврокубковое место. Отчеты о их матчах - в этой статье.

Серия А. 37-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Лацио" 2:2

Голы: Биссек 45+1, Думфриз 79 - Педро 72, 90 (пен.)

===========

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Наполи" 0:0

===========

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Удинезе" 2:0

Голы: Н. Гонсалес 61, Влахович 88

По теме
yellow-arrow
Серия А. Болонья не выйдет в Лигу Чемпионов, Эмполи Коваленко остается в зоне вылета
yellow-arrow
Серия А. Рома – Милан 3:1. Юбилейный матч Раньери удался на славу
yellow-arrow
Игра с аутсайдером. Попал ли Коваленко в старт Эмполи?
Серия А
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости