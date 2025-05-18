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Серия А. Интер теряет первое место на 90-ой минуте, Ювентус остается на четвертом
Отчеты о матчах воскресенья
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Впервые с 2010-го года так много матчей Серии А - девять - были назначены на одно и то же время. Причем тогда причиной был тур посреди недели. Ныне - турнирная ситуация. Во всех девяти матчах, начавшихся 18-го мая 2025-го года в 21:45 по Киеву, существовала реальная интрига - в борьбе за Скудетто, различные Еврокубковые места, против вылета.
"Интер" и "Наполи" боролись за Скудетто, "Лацио" и "Ювентус" были главными конкурентами в борьбе за четвертое, последнее Еврокубковое место. Отчеты о их матчах - в этой статье.
Серия А. 37-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Лацио" 2:2
Голы: Биссек 45+1, Думфриз 79 - Педро 72, 90 (пен.)
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Парма. "Эннио Тардини"
"Парма" - "Наполи" 0:0
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Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Удинезе" 2:0
Голы: Н. Гонсалес 61, Влахович 88
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