Серия А. Болонья не выйдет в Лигу Чемпионов, Эмполи Коваленко остается в зоне вылета

Впервые с 2010-го года так много матчей Серии А - девять - были назначены на одно и то же время. Причем тогда причиной был тур посреди недели. Ныне - турнирная ситуация. Во всех девяти матчах, начавшихся 18-го мая 2025-го года в 21:45 по Киеву, существовала реальная интрига - в борьбе за Скудетто, различные Еврокубковые места, против вылета.

В этой статье - отчет о матче между претендентами на Еврокубки. "Фиорентина" и "Болонья" даже сохраняли небольшие шансы на попадание в Лигу Чемпионов. А также - о четырех матчах высокой важности в борьбе против вылета.

Cерия А. 37-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Болонья" 3:2

Голы: Паризи 13, Ричардсон 67, Кен 84 - Даллинга 61, Орсолини 79

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Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Венеция" 3:0

Голы: Мина 11, Пикколи 41, Дейола 71

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Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Торино" 1:0

Голы: Рамадани 46

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Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"

"Монца" - "Эмполи" 1:3

Голы: Биринделли 30 - Коломбо 49, Вити 51, Пицциньякко 59 (автогол)

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Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Комо" 1:1

Голы: Лазович 69 - Какере 29