Серия А. Рома – Милан 3:1. Юбилейный матч Раньери удался на славу

В Серии А состоялось центральное противостояние тура. "Рома" принимала "Милан".

В римском клубе на скамейке запасных нашлось место травмированным футболистам: Артёму Довбику, Лоренцо Пеллегрини и Пауло Дибале. Итальянские журналисты сообщили, что их внесли, чтобы последний матч на "Олимпико" они провели с командой и для прощания с тренером Клаудио Раньери. Собственно, тренер проводил свой 500-й матч в Серии А.

"Милан" же подходил к матчу после поражения в Кубке Италии и малых надеждах на попадание в еврокубки.

"Рома" на первых минутах пошла в атаку и заработала угловой на второй минуте матча. Суле подал со стандарта и Манчини забил свой гол в матче и второй в Серии А.

Интересный момент возник на 18-й минуте матча. Манчини и Сантьтяго Хименес столкнулись в борьбе и оказались на газоне. Но судье передали. что в этом моменте возможное нарушение правил. Видеоарбитры попросили судью подойти к монитору.

Судья увидел удар С. Хименеса в сердце Манчини и дал красную карточку. "Милан" остался в меньшинстве. К слову. Манчини также получил предупреждение, но спустя 4 минуты за грубую игру.

I’ve never seen a player own another player more than Gianluca Mancini owns Santi Gimenez ????????????



pic.twitter.com/WTvI5KWZ2h