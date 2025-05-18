Серия А. Рома – Милан 3:1. Юбилейный матч Раньери удался на славу

В Серии А состоялось центральное противостояние тура. "Рома" принимала "Милан".

В римском клубе на скамейке запасных нашлось место травмированным футболистам: Артёму Довбику, Лоренцо Пеллегрини и Пауло Дибале. Итальянские журналисты сообщили, что их внесли, чтобы последний матч на "Олимпико" они провели с командой и для прощания с тренером Клаудио Раньери. Собственно, тренер проводил свой 500-й матч в Серии А.

"Милан" же подходил к матчу после поражения в Кубке Италии и малых надеждах на попадание в еврокубки.

"Рома" на первых минутах пошла в атаку и заработала угловой на второй минуте матча. Суле подал со стандарта и Манчини забил свой гол в матче и второй в Серии А.

GIANLUCAAAAAAAAAA!



MANCINI CI PORTA AVANTI AL TERZO MINUTO DI GIOCO CON UN COLPO DI TESTA IN AREA!#RomaMilan 1-0 pic.twitter.com/jpQapyBGPk — AS Roma (@OfficialASRoma) May 18, 2025

Интересный момент возник на 18-й минуте матча. Манчини и Сантьтяго Хименес столкнулись в борьбе и оказались на газоне. Но судье передали. что в этом моменте возможное нарушение правил. Видеоарбитры попросили судью подойти к монитору.

Судья увидел удар С. Хименеса в сердце Манчини и дал красную карточку. "Милан" остался в меньшинстве. К слову. Манчини также получил предупреждение, но спустя 4 минуты за грубую игру.

I’ve never seen a player own another player more than Gianluca Mancini owns Santi Gimenez ????????????



pic.twitter.com/WTvI5KWZ2h — ???????????????? ????❤️ (@pure_romanista) May 18, 2025

В конце тайма "Милан" пошёл в атаку. Пулишич отдал передачу на Алехандро Хименеса – испанец пробил во Свилара, но мяч отскочил от вратаря. Пулишич этим шансом воспользовался и забил гол.

Во втором тайме команды присматривались друг к другу. На 57-й минуте "Рома" получила право на штрафной, который реализовал Паредес. В этот момент в онлайн таблице "волки" поднялись на 4-е место.

В параллельных поединках продолжались интриги. Так забил "Ювентус" на 61-й минуте и "Рома" стала пятой в турнирной таблице.

На поле в этот момент предупреждение за неспортивное поведение получил Паредес. Из-за этого он пропустит следующий матч римлян.

Ближе к концу тайма "Рома" вновь вышла вперёд. Футболисты по флангу пошли в атаке. Меньян отбил два удара, но с пушкой Кристанте не справился. Счёт стал 3:1.

BRYAN CALA IL TRIS CON UN DESTRO MICIDIALE#RomaMilan 3-1 pic.twitter.com/ZyD2EGl5cx — AS Roma (@OfficialASRoma) May 18, 2025

В конце тайма судья удалил ещё Консейсау. Для тренера сезон закончен, как и путешествие в "Милане". Уже известно, что контракт с ним не продлят. Да и о еврокубках можно забыть.

"Рома" же с надеждами на Лигу Чемпионов движется далее. Футболисты свою задачу выполнили. Клаудио Раньери также. Погасли огни, заиграла душевная музыка и настал момент прощания.

Это был последний домашний матч "Ромы" для тренера. Он подарил болельщикам сказку и надежду. Не такую, как с "Лестером", но подобную.

Серия А. 37-й тур. Рим

Рома – Милан 3:1

Голы: Манчини (3), Паредес (58), Кристанте (87) – Феликс (39)

"Рома": Свилар – Н’Дика, Манчини, Челик – Анхелино, Коне, Паредес (Гурна-Дуат, 78), Кристанте, Салемакерс (Бальданцы, 84) – Шомуродов (Эль-Шаарави, 84), Суле (Ренш, 78)

"Милан": Меньян – Томори. Габбия (Соттиль, 87), Павлович – Муса. Лофтус-Чик (Йович, 65), Рейндерс, А.Хименес (Фофана, 65) – Пулишич, Феликс (Леау, 66) – С. Хименес

Предупреждения: Манчини (25), Кристанте (45), Челик (61), Паредес (63) – Хименес А (62), Томори (90)

Удаления: С. Хименес (21), С. Консейсау (90+3) (оба – "Милан")