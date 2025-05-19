Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Рома – Милан 3:1. Обзор матча
Волки впервые обыграли россонери на своем поле после 2019 года
Getty Images/Global Images Ukraine
"Капитолини" забили быстрый мяч и уже на экваторе первого тайма остались в большинстве. Эти два события фундаментально повлияли на дальнейшие события. Впрочем, гости даже вдесятером создавали моменты и временно сравняли счет, но после перерыва "джаллоросси" увеличили преимущество.
Подопечные Раньери замыкают топ-5 (66 очков) и 25 мая поедут к "Торино". У ломбардийцев 9-е место (60 баллов). Команда потеряла последний шанс побороться за путевку в еврокубки. В ближайшее воскресенье "дьяволы" будут принимать "Монцу".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Серия А. 37 тур
Стадио Олимпико (Рим)
Голы: Манчини, 3, Паредес, 58, Кристанте, 87 – Феликс, 39
Удаление: Хименес С., 21 (Милан)
Популярное сейчас
- Динамо - чемпион, Черноморец вылетает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Динамо стало чемпионом Украины. Известно, какой это по счету титул для киевлян
- Сенсационный вице-чемпион Украины сыграет в наименее престижном европейском турнире
- Не только Судаков. Наполи может подписать сразу двух лидеров Шахтера
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка