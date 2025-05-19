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Серия А. Рома – Милан 3:1. Обзор матча

Италия
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Волки впервые обыграли россонери на своем поле после 2019 года

Серия А. Рома – Милан 3:1. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Капитолини" забили быстрый мяч и уже на экваторе первого тайма остались в большинстве. Эти два события фундаментально повлияли на дальнейшие события. Впрочем, гости даже вдесятером создавали моменты и временно сравняли счет, но после перерыва "джаллоросси" увеличили преимущество.

Подопечные Раньери замыкают топ-5 (66 очков) и 25 мая поедут к "Торино". У ломбардийцев 9-е место (60 баллов). Команда потеряла последний шанс побороться за путевку в еврокубки. В ближайшее воскресенье "дьяволы" будут принимать "Монцу".

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Серия А. 37 тур

Стадио Олимпико (Рим)

Рома – Милан 3:1

Голы: Манчини, 3, Паредес, 58, Кристанте, 87 – Феликс, 39

Удаление: Хименес С., 21 (Милан)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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