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Серия А. Интер – Лацио 2:2. Обзор матча

Италия

Драматическая потеря победы

Серия А. Интер – Лацио 2:2. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Нерадзурри" дважды по ходу встречи выходили вперед, но римляне отыгрывались. Столичная команда избежала поражения в конце основного времени, реализовав пенальти. Марко Арнаутович в компенсированное время мог вырвать победу для хозяев, но судья зафиксировал офсайд.

Подопечные Индзаги упустили возможность выйти на первое место. 25 мая "змеи" поедут в Комо. "Орлы" занимают 6-ю позицию. Впереди домашний поединок против "Лечче".

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Серия А. 37 тур

Стадио Джузеппе Меацца (Милан)

Интер – Лацио 2:2

Голы: Бисек, 45+2, Дюмфрис, 79 – Педро, 72, 90 (п)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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