Игроки и тренерский штаб Интера отказались от интервью после игры с Лацио

Игроки и сотрудники "Интера" проигнорировали медиа после ничьей 2:2 против "Лацио" на "Сан-Сиро" в матче Серии А. Как сообщает FC Inter News со ссылкой на итальянский телеканал Sky Sport Italia, "нерадзурри" остались в раздевалке после разочаровывающего результата.

"Интер" дважды выходил вперед в этом матче, но "Лацио" оба раза отыгрывался. Для нейтрального болельщика это было захватывающее зрелище, однако для "Интера" – горькое разочарование. Их главный соперник в борьбе за скудетто – "Наполи" – в своем матче сыграл вничью 0:0 с "Пармой", и это был шанс для "нерадзурри" выйти на первое место за тур до конца сезона. Однако воспользоваться этой "золотой возможностью" им не удалось.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Настроение в лагере "нерадзурри" оставалось крайне удручающим – что и неудивительно, учитывая как итог матча, так и результат встречи "Наполи". Кроме того, дополнительное раздражение вызывал судейский фактор. Равновесие "Лацио" установил с пенальти, назначенного за игру рукой Янна Биссека в конце матча. Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги получил красную карточку именно перед пенальти. Его коллега из "Лацио" Марко Баркони также был удален.

Добавим, что за тур до конца чемпионата у первого "Наполи" 79 очков, а у второго "Интера" – 78.