Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игроки и тренерский штаб Интера отказались от интервью после игры с Лацио
Не воспользовались подарком от "Наполи"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игроки и сотрудники "Интера" проигнорировали медиа после ничьей 2:2 против "Лацио" на "Сан-Сиро" в матче Серии А. Как сообщает FC Inter News со ссылкой на итальянский телеканал Sky Sport Italia, "нерадзурри" остались в раздевалке после разочаровывающего результата.
"Интер" дважды выходил вперед в этом матче, но "Лацио" оба раза отыгрывался. Для нейтрального болельщика это было захватывающее зрелище, однако для "Интера" – горькое разочарование. Их главный соперник в борьбе за скудетто – "Наполи" – в своем матче сыграл вничью 0:0 с "Пармой", и это был шанс для "нерадзурри" выйти на первое место за тур до конца сезона. Однако воспользоваться этой "золотой возможностью" им не удалось.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Настроение в лагере "нерадзурри" оставалось крайне удручающим – что и неудивительно, учитывая как итог матча, так и результат встречи "Наполи". Кроме того, дополнительное раздражение вызывал судейский фактор. Равновесие "Лацио" установил с пенальти, назначенного за игру рукой Янна Биссека в конце матча. Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги получил красную карточку именно перед пенальти. Его коллега из "Лацио" Марко Баркони также был удален.
Добавим, что за тур до конца чемпионата у первого "Наполи" 79 очков, а у второго "Интера" – 78.
Популярное сейчас
- "Последние 2-3 недели я это чувствую во всем": Григорчук – о борьбе за выживание
- Серия А. Интер теряет первое место на 90-ой минуте, Ювентус остается на четвертом
- Серия А. Рома – Милан 3:1. Юбилейный матч Раньери удался на славу
- Кто лучше? Узбекский комментатор сравнил Довбика и Шомуродова
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы