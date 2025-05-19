Главный тренер Лацио: Мы с Индзаги вместе смотрели матч после удаления

Наставника "Лацио" Марко Барони удалили за споры с арбитром вместе с главным тренером "Интера" Симоне Индзаги в заключительной фазе очного матча, который завершился со счетом 2:2. Впоследствии оба специалиста вместе просматривали остаток игры.

"Мне жаль из-за этих удалений – и моего, и Индзаги. Он невероятный тренер и делает что-то действительно исключительное. Я увидел, как вся их скамейка запасных встала, и сказал, что так нельзя. Но не думаю, что кто-то из нас должен был быть удален – мы даже вместе смотрели остаток матча", – сказал Барони.

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"Лацио" входит в финальный тур Серии А на шестом месте, отставая от четвертого "Ювентуса" на два очка. Жалеют ли в клубе о потерянных зачетных баллах в начале сезона?

"Когда отдаешь все, то это не совсем так. У нас еще есть один матч, и он ничего не отнимает от пройденного пути. Я поздравил ребят, потому что "Интер" имеет все: силу, структуру, качество. Мы должны были оставаться в игре, но пропустили гол незаслуженно. Это очень конкурентный чемпионат. Считаю, что для еврокубков нужно набрать 67 очков. Я сосредотачиваюсь на пути команды, и мы верим до последней секунды", – сказал Барони.

Добавим, что в последнем туре "Лацио" сыграет с "Лечче".