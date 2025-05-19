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Антонио Конте: Это точно самый тяжелый сезон в моей карьере
В шаге от Скудетто
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче против "Пармы" (0:0) неаполитанцы пережили настоящие эмоциональные качели – не в последнюю очередь из-за новостей с "Сан-Сиро", где "Интер" и "Лацио" расписали боевую ничью 2:2. "Наполи" также не повезло: команда дважды попадала в каркас ворот, а в компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота "Пармы", но отменил решение после просмотра VAR.
"Мы близки к Скудетто, но еще предстоит сделать последний шаг. И сделаем это дома – с поддержкой наших болельщиков. Это очень тяжелый сезон. Мы достигли того, к чему стремились – навязали борьбу лидерам до самого конца. Мы долго были на вершине, несмотря на сезон, полный трудностей, но мы никогда не жаловались, мы боролись и сейчас в шаге к чему-то невероятному и историческому для "Наполи".
Выигрывать с "Наполи" – это совсем не то же самое, что с клубами, которые привыкли к титулам и трофеям. Это точно самый тяжелый сезон в моей карьере. Во второй половине мы теряли игроков, меняли систему, перестраивали тактические модели. Мы должны продолжать, ведь уже чувствуем вкус победы", – сказал Конте.
У "Наполи" все в их руках: победа над "Кальяри", который уже гарантировал себе место в Серии A, обеспечит чемпионство – независимо от результата матча "Интера" против "Комо". Однако Конте пропустит эту игру из-за красной карточки.
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