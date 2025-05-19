Клаудио Раньери поделился эмоциями после матча с Миланом

Наставник "Ромы" Клаудио Раньери поделился своими эмоциями после победы над "Миланом" (3:1) — своего последнего домашнего матча во главе команды.

"Во мне еще пульсирует адреналин! Возможно, когда посмотрю эти кадры позже, меня это тронет еще больше. Это прекрасно — чувствовать благодарность от своих людей, это всегда что-то невероятное.

Мы начинали в очень сложной ситуации, но команда не потеряла ориентир. Спасибо игрокам – все было совсем не просто, когда казалось, что мир рушится. Я счастлив за них, за болельщиков, за Президента", – сказал Раньери.