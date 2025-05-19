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Клаудио Раньери поделился эмоциями после матча с Миланом

Италия

Последний домашний матч

Клаудио Раньери поделился эмоциями после матча с Миланом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Ромы" Клаудио Раньери поделился своими эмоциями после победы над "Миланом" (3:1) — своего последнего домашнего матча во главе команды.

"Во мне еще пульсирует адреналин! Возможно, когда посмотрю эти кадры позже, меня это тронет еще больше. Это прекрасно — чувствовать благодарность от своих людей, это всегда что-то невероятное.

Мы начинали в очень сложной ситуации, но команда не потеряла ориентир. Спасибо игрокам – все было совсем не просто, когда казалось, что мир рушится. Я счастлив за них, за болельщиков, за Президента", – сказал Раньери.

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Почет начался еще до стартового свистка – трибуны на "Курва Суд" подняли огромный баннер с благодарностью Раньери.

"Я смотрел на арбитра и умолял его как можно быстрее начать игру. Но я работаю ради этого – ради эмоций, которые дарит футбол, и хороших, и болезненных", – сказал Раньери.

Добавим, что сейчас "Рома" занимает 5 место в турнирной таблице Серии А с 66 очками. В последнем туре они сыграют с "Торино".

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Клаудио Раньери Милан Рома (Италия)
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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Алексей Полищук
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