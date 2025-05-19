Впервые за 6 лет. Итальянский гранд не сыграет в еврокубках

Известный итальянский гранд не сыграет в еврокубках впервые за 6 лет.

В матче 37-го тура Серии А между "Ромой" и "Миланом", который закончился победой команды Клаудио Раньери со счетом 3:1, "россонери" окончательно потеряли шансы на попадание в еврокубки на следующий сезон.

Таким образом "Милан" впервые за 5 сезонов не сыграет в Лиге чемпионов, а также, что важно, впервые за 6 лет не сыграет ни в одном из еврокубков, потеряв из-за этого, по оценкам от итальянских СМИ, около 120 миллионов евро.

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Напомним, что последний раз "Милан" не играл в еврокубках в сезоне 2019/20. Тогда "россонери" получили бан за нарушение правил ФФП, что не позволило им принять участие в Лиге Европы, несмотря на то, что они заняли 5-е место в чемпионате Италии.