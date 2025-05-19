Главный тренер Милана прокомментировал поражение против Ромы

Наставник "Милана" Сержиу Консейсау поделился мыслями после поражения от "Ромы" (1:3).

"После финального свистка эмоциональное состояние было тяжелым. И речь идет не только об этом матче, а обо всех пяти месяцах моей работы – постоянно что-то идет не так. Эти решения всегда негативные для нас и положительные для соперника – или из-за наших ошибок, или из-за чужих.

Мы боролись за выход в Европу. Я признаю: мы должны были сделать гораздо больше, но в таких сложных матчах детали решают всё. И без того было тяжело против "Ромы", а когда остаешься вдесятером – еще тяжелее. "Рома" долго не могла зацепиться за мяч в первом тайме, и я чувствовал, что мы можем выиграть. Но мы не можем пропускать со стандарта таким образом. У нас были моменты, чтобы забить, но впоследствии мы просто выдохлись, и Кристанте поставил точку.

Каждый должен оценить, что сделал в своей работе. Я не говорю, что это был хороший сезон или идеальные пять месяцев – совсем нет. Но некоторые положительные моменты были. Мы выиграли Суперкубок Италии, дошли до финала Кубка, но в ключевых матчах случались негативные моменты. Это не тот год, которого заслуживает такой клуб, как "Милан", – сказал Консейсау.