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Игор Тудор: Приятно завершить последний домашний матч сезона победой

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Все сыграли хорошо

Игор Тудор: Приятно завершить последний домашний матч сезона победой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ювентуса" Игор Тудор пообщался с прессой после победы над "Удинезе" со счетом 2:0 в 37-м туре Серии А.

"Мы сыграли очень хорошо. Я сказал ребятам после первого тайма, что нам просто нужно забить, и что мы должны продолжать играть так же, потому что гол обязательно придет. Мы выиграли важный матч, теперь нам нужно еще одно последнее усилие в следующей игре. Будем работать до конца.

Не было ни одного игрока, который бы сегодня сыграл плохо, даже те, кто вышел на замену, справились хорошо. Сегодня я увидел настоящий командный дух, но также и большое качество. Мы создали много голевых моментов и сегодня показали, что умеем играть качественно. Поддержка фанов на этом стадионе – очень важна. Приятно завершить последний домашний матч сезона победой", – сказал Тудор.

Добавим, что за тур до конца чемпионата "Ювентус" занимает 4 место в турнирной таблице Серии А с 67 очками. В последнем матче подопечные Тудора сыграют против "Венеции".

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Источник:
Juventus
Опубликовал: Алексей Полищук
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