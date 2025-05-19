Известный журналист подтвердил планы Ювентуса относительно их звездного форварда

Известный журналист подтвердил планы туринского "Ювентуса" относительно их звездного форварда.

Как сообщил Фабрицио Романо, руководство "старой синьоры" сейчас не намерено продлевать контракт с Душаном Влаховичем, который истекает в конце июня 2026 года. На данный момент клуб не ведет переговоры с агентами игрока, поэтому его уход этим летом остается наиболее вероятным вариантом развития событий.

Таким образом, планы "бьянконери" по расставанию с 25-летним сербским форвардом остаются неизменными.

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В этом сезоне Душан Влахович забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 40 матчах за "Ювентус". Его стоимость, согласно данным сайта Transfermarkt, оценивается в 45 миллионов евро.