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Известный журналист подтвердил планы Ювентуса относительно их звездного форварда

Италия

Похоже, что клуб определился с окончательным решением

Известный журналист подтвердил планы Ювентуса относительно их звездного форварда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный журналист подтвердил планы туринского "Ювентуса" относительно их звездного форварда.

Как сообщил Фабрицио Романо, руководство "старой синьоры" сейчас не намерено продлевать контракт с Душаном Влаховичем, который истекает в конце июня 2026 года. На данный момент клуб не ведет переговоры с агентами игрока, поэтому его уход этим летом остается наиболее вероятным вариантом развития событий.

Таким образом, планы "бьянконери" по расставанию с 25-летним сербским форвардом остаются неизменными.

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В этом сезоне Душан Влахович забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 40 матчах за "Ювентус". Его стоимость, согласно данным сайта Transfermarkt, оценивается в 45 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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