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Флорентийская драма. Фиорентина - Болонья 3:2. Видео голов и обзор матча
Отчаянная борьба за еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" вырвала победу у "Болоньи" в домашнем поединке 37-го тура чемпионата Италии.
В течение матча гости дважды восстанавливали паритет, но последнее слово осталось за "фиалками". Решающий гол забил Мойзе Кин.
В турнирной таблице "Фиорентина" сравнялась с "Болоньей" по очкам и обогнала ее по дополнительным показателям.
Cерия А. 37-й тур
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Болонья" 3:2
Голы: Паризи 13, Ричардсон 67, Кен 84 - Даллинга 61, Орсолини 79
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