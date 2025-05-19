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Флорентийская драма. Фиорентина - Болонья 3:2. Видео голов и обзор матча

Италия
Обновлено

Отчаянная борьба за еврокубки

Флорентийская драма. Фиорентина - Болонья 3:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Фиорентина" вырвала победу у "Болоньи" в домашнем поединке 37-го тура чемпионата Италии.

В течение матча гости дважды восстанавливали паритет, но последнее слово осталось за "фиалками". Решающий гол забил Мойзе Кин.

В турнирной таблице "Фиорентина" сравнялась с "Болоньей" по очкам и обогнала ее по дополнительным показателям.

Cерия А. 37-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Болонья" 3:2

Голы: Паризи 13, Ричардсон 67, Кен 84 - Даллинга 61, Орсолини 79

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Болонья Серия А Фиорентина (Флоренция) обзор
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