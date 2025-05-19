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Известно, когда Наполи и Интер могут провести золотой матч за чемпионство в Серии А
Это будет возможно, если обе команды наберут одинаковое количество очков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, в понедельник 19-го мая, было обнародовано расписание матчей 38-го тура Серии А, который должен стать решающим в борьбе между "Наполи" и "Интером" за чемпионство Италии по итогам сезона 2024/25.
Пятница, 23 мая
- "Наполи" - "Кальяри" (21:45)
- "Комо" - "Интер" (21:45)
Суббота, 24 мая
- "Болонья" - "Дженоа" (19:00)
- "Милан" - "Монца" (21:45)
Воскресенье, 25 мая
- "Аталанта" - "Парма" (21:45)
- "Венеция" - "Ювентус" (21:45)
- "Эмполи" - "Верона" (21:45)
- "Лацио" - "Лечче" (21:45)
- "Торино" - "Рома" (21:45)
- "Удинезе" - "Фиорентина" (21:45)
Также известно, что "Наполи" и "Интер" могут провести золотой матч за титул Серии А в случае одинакового количества очков у этих команд после последнего тура чемпионата Италии. Решающий поединок состоится в понедельник, 26-го мая.
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На данный момент "Наполи" является лидером турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 79 очков перед последним туром, а "Интер" находится на второй строчке, набрав 78 очков после 37-го тура.
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