Известно, когда Наполи и Интер могут провести золотой матч за чемпионство в Серии А

Сегодня, в понедельник 19-го мая, было обнародовано расписание матчей 38-го тура Серии А, который должен стать решающим в борьбе между "Наполи" и "Интером" за чемпионство Италии по итогам сезона 2024/25.

Пятница, 23 мая

"Наполи" - "Кальяри" (21:45)

"Комо" - "Интер" (21:45)

Суббота, 24 мая

"Болонья" - "Дженоа" (19:00)

"Милан" - "Монца" (21:45)

Воскресенье, 25 мая

"Аталанта" - "Парма" (21:45)

"Венеция" - "Ювентус" (21:45)

"Эмполи" - "Верона" (21:45)

"Лацио" - "Лечче" (21:45)

"Торино" - "Рома" (21:45)

"Удинезе" - "Фиорентина" (21:45)

Также известно, что "Наполи" и "Интер" могут провести золотой матч за титул Серии А в случае одинакового количества очков у этих команд после последнего тура чемпионата Италии. Решающий поединок состоится в понедельник, 26-го мая.

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На данный момент "Наполи" является лидером турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 79 очков перед последним туром, а "Интер" находится на второй строчке, набрав 78 очков после 37-го тура.