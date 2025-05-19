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Бьянконери не сдают позиции. Ювентус - Удинезе 2:0. Видео голов и обзор матча
Команда Тудора на хорошем ходу
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" оказался сильнее "Удинезе" в домашней игре 37-го тура чемпионата Италии.
Забивали за хозяев Николас Гонсалес и Душан Влахович.
Таким образом, "Юве" удержался на четвертой строчке таблицы, позволяющую попасть в Лигу чемпионов.
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Серия А. 37-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Удинезе" 2:0
Голы: Н. Гонсалес 61, Влахович 88
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