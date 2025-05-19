Экс-нападающий Наполи - о Судакове: Я бы подписал его немедленно

Бывший форвард "Наполи" Эмануэле Калайо одобрил потенциальный трансфер полузащитника "Шахтера" в неаполитанский клуб, а также порассуждал о других кандидатурах на усиление для своей экс-команды.

"Те, о ком я слышу, — это важные имена. Такой игрок, как Де Брюйне, принесет "Наполи" большую известность на маркетинговом уровне, а также добавит качество. Даже в 33 года в Италии футболист вроде него мог бы играть на одной ноге. Судаков и Джонатан Дэвид? Я бы подписал их немедленно", - сказал Калайо.

Читайте такжеНе только Судаков. Наполи может подписать сразу двух лидеров Шахтера