Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-нападающий Наполи - о Судакове: Я бы подписал его немедленно
Мощное заявление
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший форвард "Наполи" Эмануэле Калайо одобрил потенциальный трансфер полузащитника "Шахтера" в неаполитанский клуб, а также порассуждал о других кандидатурах на усиление для своей экс-команды.
"Те, о ком я слышу, — это важные имена. Такой игрок, как Де Брюйне, принесет "Наполи" большую известность на маркетинговом уровне, а также добавит качество. Даже в 33 года в Италии футболист вроде него мог бы играть на одной ноге.
Судаков и Джонатан Дэвид? Я бы подписал их немедленно", - сказал Калайо.
Читайте такжеНе только Судаков. Наполи может подписать сразу двух лидеров Шахтера
Популярное сейчас
- Легендарный Ярмоленко, феерический Цара и ударный дуэт Судаков-Бондаренко. Символическая сборная 29-го тура УПЛ
- "Последние 2-3 недели я это чувствую во всем": Григорчук – о борьбе за выживание
- Серия А. Рома – Милан 3:1. Обзор матча
- Итальянские СМИ назвали сумму, которую Шахтер хочет получить за Судакова от Наполи
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака