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Экс-нападающий Наполи - о Судакове: Я бы подписал его немедленно

Италия

Мощное заявление

Экс-нападающий Наполи - о Судакове: Я бы подписал его немедленно

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший форвард "Наполи" Эмануэле Калайо одобрил потенциальный трансфер полузащитника "Шахтера" в неаполитанский клуб, а также порассуждал о других кандидатурах на усиление для своей экс-команды.

"Те, о ком я слышу, — это важные имена. Такой игрок, как Де Брюйне, принесет "Наполи" большую известность на маркетинговом уровне, а также добавит качество. Даже в 33 года в Италии футболист вроде него мог бы играть на одной ноге.

Судаков и Джонатан Дэвид? Я бы подписал их немедленно", - сказал Калайо.

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Источник:
Area Napoli
Опубликовал: Александр Бураков
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