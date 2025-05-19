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Аталанта предложила Гасперини продлить контракт с клубом — СМИ
Бергамаски не хотят расставаться со своим наставником
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" предложила главному тренеру команды Джан Пьеро Гасперини продлить контракт с клубом, об этом сообщает издание Sky Sport Italia. Его нынешнее соглашение с "черно-синими" действует до конца июня 2026 года.
Отмечается, что руководство клуба из Бергамо в течение последних дней направило 67-летнему итальянскому специалисту предложение о продлении сотрудничества на еще один год, то есть до конца июня 2027 года.
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Недавно Джан Пьеро Гасперини с "Аталантой" отпраздновал выход в Лигу чемпионов, заняв третье место в Серии А.
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