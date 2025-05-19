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Сампдория получила настоящий подарок судьбы и может остаться в Серии B

Италия

Легендарный итальянский клуб получил шанс на спасение

Сампдория получила настоящий подарок судьбы и может остаться в Серии B

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По итогам сезона 2024/25 в Серии B "Сампдория" заняла 18-е место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Таким образом "моряки" официально вылетели в третий дивизион Италии — Серию C. Однако сейчас все может измениться.

В стыковых матчах за сохранение прописки в Серии В должны были сыграть "Салернитана" и "Фрозиноне", команды, занявшие 16-е и 17-е места соответственно, однако "Брешия", которая получила штраф из-за невыплаты зарплат в виде снятия 4 очков, теперь может опустится с 15-го места на 18-е место, что будет означать для клуба прямой вылет в Серию C.

Вследствие того, что продолжается следствие, стыковой матч между "Салернитаной" и "Фрозиноне" был отменен. Если решение о снятии очков с "Брешии" будет принято, то против "Салернитаны" сыграет "Сампдория", а "Фрозиноне" сохранит за собой место в Серии B. Сейчас все четыре клуба находятся в ожидании официального решения соответствующих органов.

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Напомним, что "Сампдория" является чемпионом Италии сезона 1990/1991. Тогда в составе генуэзцев выступал украинец Алексей Михайличенко. Также "Сампдория" четыре раза выигрывала Кубок Италии, однажды Суперкубок Италии, а также становилась обладателем Кубка обладателей кубков УЕФА и Кубка Интертото.

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Сампдория (Генуя) Брешия (Брешия) Салернитана (Салерно) Фрозиноне
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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