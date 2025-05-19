Лидер Серии А начал переговоры с форвардом, которого хочет подписать "Барселона" и "Бавария".

Как сообщил журналист Экрем Конур, руководство "Наполи" ведет переговоры с форвадом "Лилля" Джонатаном Дэвидом, который покинет французский клуб этим летом на правах свободного агента. Отмечается, что главной проблемой на данный момент является бонус, который хотят получить представители игрока, а не размер зарплаты 25-летнего канадца в виде 5 миллионов евро в год. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 45 миллионов евро.

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В этом сезоне Джонатан Дэвид забил 25 голов и отдал 12 ассистов в 48 матчах за "Лилль "во всех турнирах.