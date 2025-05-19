  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Новым тренером Довбика в Роме может стать экс-наставник Аякса

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новым тренером Довбика в Роме может стать экс-наставник Аякса

Италия

Также в его услугах заинтересованы и другие клубы Европы

Новым тренером Довбика в Роме может стать экс-наставник Аякса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер амстердамского "Аякса" Франческо Фариоли может возглавить итальянскую "Рому".

Как сообщил журналист Николо Скира, руководство "джалоросси" заинтересовано в назначении 36-летнего специалиста на роль менеджера команды, поэтому они сделали в течение последних недель соответствующий запрос его представителям.

Также отмечается, что в его услугах заинтересованы и другие клубы Европы. Лондонский "Тоттенхэм" стремится пригласить итальянского специалиста в качестве замены Анге Постекоглу. Также к нему проявил интерес леверкузенский "Байер", находящийся в поиске замены Хаби Алонсо, который собирается вскоре возглавить мадридский "Реал".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Недавно Франческо Фариоли решил покинуть пост главного тренера "Аякса".

По теме
yellow-arrow
Будущее ключевого игрока Милана в команде остается под вопросом
yellow-arrow
Лидер Серии А начал переговоры с форвардом, которого хочет подписать Барселона и Бавария
yellow-arrow
Сампдория получила настоящий подарок судьбы и может остаться в Серии B
Байер (Леверкузен) Тоттенхэм (Лондон) Рома (Италия) Франческо Фариоли
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
19.05.2025 в 19:27
Довбику надо валить от туда, Рома клуб хаос, нам нет порядка, и как минимум Артёмка, зайди на форум римских тифози, тебя там уже тупо ненавидят. Нет смысла оставаться в италии, его не было и для приезда.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
19.05.2025 в 19:27
Довбику надо валить от туда, Рома клуб хаос, нам нет порядка, и как минимум Артёмка, зайди на форум римских тифози, тебя там уже тупо ненавидят. Нет смысла оставаться в италии, его не было и для приезда.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости