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Новым тренером Довбика в Роме может стать экс-наставник Аякса
Также в его услугах заинтересованы и другие клубы Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер амстердамского "Аякса" Франческо Фариоли может возглавить итальянскую "Рому".
Как сообщил журналист Николо Скира, руководство "джалоросси" заинтересовано в назначении 36-летнего специалиста на роль менеджера команды, поэтому они сделали в течение последних недель соответствующий запрос его представителям.
Также отмечается, что в его услугах заинтересованы и другие клубы Европы. Лондонский "Тоттенхэм" стремится пригласить итальянского специалиста в качестве замены Анге Постекоглу. Также к нему проявил интерес леверкузенский "Байер", находящийся в поиске замены Хаби Алонсо, который собирается вскоре возглавить мадридский "Реал".
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Недавно Франческо Фариоли решил покинуть пост главного тренера "Аякса".
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