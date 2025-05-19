Новым тренером Довбика в Роме может стать экс-наставник Аякса

Бывший главный тренер амстердамского "Аякса" Франческо Фариоли может возглавить итальянскую "Рому".

Как сообщил журналист Николо Скира, руководство "джалоросси" заинтересовано в назначении 36-летнего специалиста на роль менеджера команды, поэтому они сделали в течение последних недель соответствующий запрос его представителям.

Также отмечается, что в его услугах заинтересованы и другие клубы Европы. Лондонский "Тоттенхэм" стремится пригласить итальянского специалиста в качестве замены Анге Постекоглу. Также к нему проявил интерес леверкузенский "Байер", находящийся в поиске замены Хаби Алонсо, который собирается вскоре возглавить мадридский "Реал".

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Недавно Франческо Фариоли решил покинуть пост главного тренера "Аякса".