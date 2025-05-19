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Будущее ключевого игрока Милана в команде остается под вопросом

Италия

Руководство клуба ожидает трансферных предложений

Будущее ключевого игрока Милана в команде остается под вопросом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее ключевого игрока "Милана" в команде остается под вопросом.

Как сообщил журналист Экрем Конур, основной вратарь "Милана" Майк Меньян ожидает предложение о продлении контракта с клубом, но руководство "россонери" может продать 29-летнего француза, если этим летом они получат предложение в размере 30-40 миллионов евро от заинтересованных команд.

Напомним, что нынешний контракт Меньяна с "Миланом" действует до конца июня 2026 года. Известный сайт Transfermarkt оценил его стоимость в 25 миллионов евро.

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В этом сезоне Майк Меньян провел 14 «сухих» матчей в 52 поединках за "Милан" во всех турнирах.

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Милан Майк Меньян
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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