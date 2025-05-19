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Будущее ключевого игрока Милана в команде остается под вопросом
Руководство клуба ожидает трансферных предложений
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее ключевого игрока "Милана" в команде остается под вопросом.
Как сообщил журналист Экрем Конур, основной вратарь "Милана" Майк Меньян ожидает предложение о продлении контракта с клубом, но руководство "россонери" может продать 29-летнего француза, если этим летом они получат предложение в размере 30-40 миллионов евро от заинтересованных команд.
Напомним, что нынешний контракт Меньяна с "Миланом" действует до конца июня 2026 года. Известный сайт Transfermarkt оценил его стоимость в 25 миллионов евро.
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В этом сезоне Майк Меньян провел 14 «сухих» матчей в 52 поединках за "Милан" во всех турнирах.
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