Будущее ключевого игрока "Милана" в команде остается под вопросом.

Как сообщил журналист Экрем Конур, основной вратарь "Милана" Майк Меньян ожидает предложение о продлении контракта с клубом, но руководство "россонери" может продать 29-летнего француза, если этим летом они получат предложение в размере 30-40 миллионов евро от заинтересованных команд.

Напомним, что нынешний контракт Меньяна с "Миланом" действует до конца июня 2026 года. Известный сайт Transfermarkt оценил его стоимость в 25 миллионов евро.

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В этом сезоне Майк Меньян провел 14 «сухих» матчей в 52 поединках за "Милан" во всех турнирах.