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Гасперини высказался о своем будущем в Аталанте

Италия

Специалист поделился своими мыслями

Гасперини высказался о своем будущем в Аталанте

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника "Ромы", а также поделился мыслями относительно своего будущего в бергамском клубе.

"Я в "Рому"? Нет, потому что там есть слишком сильный тренер. Мое будущее? Продление контракта не имеет решающего значения, у меня есть договор с "Аталантой" до 2026 года. В отличие от других лет, то, что сделала эта команда, будет нелегко повторить, и это меня беспокоит...", - сказал специалист.

Добавим, что в текущем сезоне "Аталанта" заняла третье место в Серии А и квалифицировалась в Лигу чемпионов.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо)
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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