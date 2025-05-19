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Гасперини высказался о своем будущем в Аталанте
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника "Ромы", а также поделился мыслями относительно своего будущего в бергамском клубе.
"Я в "Рому"? Нет, потому что там есть слишком сильный тренер. Мое будущее? Продление контракта не имеет решающего значения, у меня есть договор с "Аталантой" до 2026 года. В отличие от других лет, то, что сделала эта команда, будет нелегко повторить, и это меня беспокоит...", - сказал специалист.
Добавим, что в текущем сезоне "Аталанта" заняла третье место в Серии А и квалифицировалась в Лигу чемпионов.
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