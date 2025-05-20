Победитель АПЛ и Лиги чемпионов возглавит Рому, – La Stampa

Юрген Клопп договорился с руководством "волков" и станет главным тренером клуба в следующем сезоне, утверждает источник. Он находится без работы с предыдущей весны.

"Ливерпуль" под руководством немецкого специалиста пересекался с "джаллоросси" в ½ финала Лиги чемпионов 2017/18. Тогда соперники обменялись результативными домашними победами – 5:2 на "Энфилде" и 4:2 на "Олимпико".

Символично, что в единственном финале главного еврокубка 1983/84 "Рома" проиграла именно мерсисайдцам. Добавим, что Юрген большую часть карьеры игрока и тренера работал на родине, а "Ливерпуль" был для него первым иностранным клубом.