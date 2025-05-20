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Победитель АПЛ и Лиги чемпионов возглавит Рому, – La Stampa

Италия
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В столичном клубе могут заключить соглашение десятилетия

Победитель АПЛ и Лиги чемпионов возглавит Рому, – La Stampa

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Юрген Клопп договорился с руководством "волков" и станет главным тренером клуба в следующем сезоне, утверждает источник. Он находится без работы с предыдущей весны.

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"Ливерпуль" под руководством немецкого специалиста пересекался с "джаллоросси" в ½ финала Лиги чемпионов 2017/18. Тогда соперники обменялись результативными домашними победами – 5:2 на "Энфилде" и 4:2 на "Олимпико".

Символично, что в единственном финале главного еврокубка 1983/84 "Рома" проиграла именно мерсисайдцам. Добавим, что Юрген большую часть карьеры игрока и тренера работал на родине, а "Ливерпуль" был для него первым иностранным клубом.

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Юрген Клопп Рома (Италия)
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Источник:
La Stampa
Опубликовал: Александр Симченко
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