Известно, какие финансовые потери понесет Милан из-за отсутствия еврокубков

Поражение от "Ромы" со счетом 1:3 окончательно закрыло для "Милана" дверь в топ-6 Серии А, лишив даже шансов на участие в Лиге конференций, независимо от результата последнего матча в чемпионате.

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Ожидается, что финансовые потери будут значительными. По данным Calcio e Finanza, участие "Милана" в Лиге чемпионов в сезоне 2024/25, завершившееся для них на стадии плей-офф против "Фейеноорда", принесло клубу почти 60 миллионов евро дохода от УЕФА. К этому добавилось еще около 19-20 млн евро от пяти домашних матчей, поэтому общая сумма достигла примерно 80 миллионов евро, которых не будет в следующем сезоне.

Даже при минимальном выступлении в Лиге чемпионов – ранний вылет после группового этапа без единой победы – клуб гарантированно получил бы около 40 миллионов евро от УЕФА, плюс ориентировочно 15 миллионов с матчей.

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Лига Европы, хотя и менее прибыльная, могла бы принести не менее 13 миллионов евро, а в случае успешного прохождения турнирной дистанции – до 35 миллионов евро и более. Даже участие в Лиге конференций частично компенсировало бы потери, ведь "Челси", по сообщениям, заработал более 20 миллионов евро на пути к финалу 2025 года.

Без еврокубков "Милан", вероятно, пересмотрит свою финансовую стратегию – включая потенциальные продажи игроков. Полузащитник Тиджани Рейндерс может стать одной из "жертв", ведь клуб надеется разжечь торги между "Манчестер Сити" и "Реалом".