Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент Юргена Клоппа высказался о том, возглавит ли он Рому
Новость, которая стала настоящей неожиданностью
Getty Images / Global Images Ukraine
Марк Косицке, который является агентом Юргена Клоппа, прокомментировал последние слухи, которые связывают немца с работой в "Роме".
"Новости о том, что Юрген Клопп якобы станет следующим главным тренером «Ромы» не являются правдой", — цитирует слова агента 57-летнего немецкого специалиста интернет-издание RomaPress.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ранее появлялась информация о том, что "Рома" достигла договоренности с Юргеном Клоппом относительно роли наставника команды в следующем сезоне. Экс-тренер "Ливерпуля" находится без работы с июля прошлого года.
Популярное сейчас
- Заявка сборной, тренер для Полесья, объяснения Пушича. Главные новости за 19-е мая
- Экс-защитник Динамо вернулся к работе в клубе
- АПЛ. Брайтон – Ливерпуль 3:2. Красные все еще не могут одержать победу в статусе чемпионов
- Серия А. Рома – Милан 3:1. Обзор матча
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения