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Агент Юргена Клоппа высказался о том, возглавит ли он Рому

Италия

Новость, которая стала настоящей неожиданностью

Агент Юргена Клоппа высказался о том, возглавит ли он Рому

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Марк Косицке, который является агентом Юргена Клоппа, прокомментировал последние слухи, которые связывают немца с работой в "Роме".

"Новости о том, что Юрген Клопп якобы станет следующим главным тренером «Ромы» не являются правдой", — цитирует слова агента 57-летнего немецкого специалиста интернет-издание RomaPress.

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Ранее появлялась информация о том, что "Рома" достигла договоренности с Юргеном Клоппом относительно роли наставника команды в следующем сезоне. Экс-тренер "Ливерпуля" находится без работы с июля прошлого года.

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Юрген Клопп Ливерпуль Рома (Италия)
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Источник:
RomaPress
Опубликовал: Андрей Журба
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