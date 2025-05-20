Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортдир Ювентуса прокомментировал будущее Игоря Тудора в клубе
Оценил прогресс команды под его руководством
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор туринского "Ювентуса" Кристиано Джунтоли оценил этот сезон команды, а также высказался об Игоре Тудоре и его будущем в клубе.
"Мы хотим попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Мы многое изменили, омолодили состав, но именно это будет для нас настоящим скачком вперед. Тудор? Он имел большое влияние. Я думал, что он более жесткий, но он показал себя с другой стороны. Он очень внимателен во время личных разговоров и в интерпретации того, что происходит ежедневно на психологическом уровне. Его будущее? Завершим чемпионат и чемпионат мира, а потом решим".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Ювентус" занимает четвертое место с 67 очками после 37-го тура, опережая "Рому" на одно очко, которая идет пятой, и "Лацио" на два балла, которое занимает шестую строчку.
Популярное сейчас
- Андриевский: Бурда после победы Колоса над Карпатами написал: "Чем еще можем помочь?"
- Заявка сборной, тренер для Полесья, объяснения Пушича. Главные новости за 19-е мая
- Победитель АПЛ и Лиги чемпионов возглавит Рому, – La Stampa
- Кто лучше? Узбекский комментатор сравнил Довбика и Шомуродова
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы