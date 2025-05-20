Спортдир Ювентуса прокомментировал будущее Игоря Тудора в клубе

Спортивный директор туринского "Ювентуса" Кристиано Джунтоли оценил этот сезон команды, а также высказался об Игоре Тудоре и его будущем в клубе.

"Мы хотим попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Мы многое изменили, омолодили состав, но именно это будет для нас настоящим скачком вперед. Тудор? Он имел большое влияние. Я думал, что он более жесткий, но он показал себя с другой стороны. Он очень внимателен во время личных разговоров и в интерпретации того, что происходит ежедневно на психологическом уровне. Его будущее? Завершим чемпионат и чемпионат мира, а потом решим".

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Напомним, что "Ювентус" занимает четвертое место с 67 очками после 37-го тура, опережая "Рому" на одно очко, которая идет пятой, и "Лацио" на два балла, которое занимает шестую строчку.