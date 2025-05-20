Легенда Ювентуса надеется на выход команды в Лигу чемпионов

Легендарный Алессандро Дель Пьеро надеется, что "Ювентус" квалифицируется в Лигу чемпионов, но признает, что сезон туринцев был очень необычным. "Ювентус" пережил непростой сезон, переломным моментом которого стало увольнение тренера Тьяго Мотты в марте и назначение на его место бывшего защитника Игора Тудора.

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"Старая синьора" сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, имея лишь одно очко преимущества над "Ромой" и один матч в запасе. Это означает, что победа на выезде над "Венецией" в последнем туре позволит туринскому гранду квалифицироваться в Лигу чемпионов сезона 2025/26.

"Ювентус" все еще борется за место в Лиге чемпионов. Если оценивать кратко, то в этом году произошло всего понемногу. Это был очень необычный сезон. С эмоциональной точки зрения я надеюсь, что они победят в Венеции или по крайней мере пройдут в Лигу чемпионов. Я родом из Венето, поэтому все, что касается этого региона, для меня эмоционально важно", – сказал Дель Пьеро.

Добавим, что свой последний матч "Ювентус" проведет 25 мая.