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С опытом работы в Италии. Милан близок к назначению нового спортивного директора, - Романо
Начало перезагрузки клуба?
Фото - Fabrizio Romano, X
"Милан" близок к назначению нового спортивного директора.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сделка итальянского клуба с Игли Таре на должность спортивного директора почти завершена. Остались формальности.
Таре уже работал в итальянских клубах. После завершения карьеры в 2008 году он стал спортивным директором "Лацио", где работал до 2023 года.
Сейчас в "Милане" нет спортивного директора.
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На данный момент "Милан" занимает 9-е место в Серии и лишился шансов на еврокубки в следующем сезоне.
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