С опытом работы в Италии. Милан близок к назначению нового спортивного директора, - Романо

"Милан" близок к назначению нового спортивного директора.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сделка итальянского клуба с Игли Таре на должность спортивного директора почти завершена. Остались формальности.

Таре уже работал в итальянских клубах. После завершения карьеры в 2008 году он стал спортивным директором "Лацио", где работал до 2023 года.

Сейчас в "Милане" нет спортивного директора.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На данный момент "Милан" занимает 9-е место в Серии и лишился шансов на еврокубки в следующем сезоне.