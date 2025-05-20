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С опытом работы в Италии. Милан близок к назначению нового спортивного директора, - Романо

Италия

Начало перезагрузки клуба?

С опытом работы в Италии. Милан близок к назначению нового спортивного директора, - Романо

Фото - Fabrizio Romano, X

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"Милан" близок к назначению нового спортивного директора.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сделка итальянского клуба с Игли Таре на должность спортивного директора почти завершена. Остались формальности.

Таре уже работал в итальянских клубах. После завершения карьеры в 2008 году он стал спортивным директором "Лацио", где работал до 2023 года.

Сейчас в "Милане" нет спортивного директора.

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На данный момент "Милан" занимает 9-е место в Серии и лишился шансов на еврокубки в следующем сезоне.

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Игли Таре Милан
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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