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Будущее вингера Ливерпуля под вопросом, игрока предложили Наполи
Федерико Кьеза может покинуть красных
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее 27-летнего правого вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезы остается неопределенным.
По информации Николо Скиры, итальянский футболист может покинуть английский клуб уже этим летом. Также отказывается, что услуги вингера были предложены "Наполи".
"Ливерпуль" приобрел Кьезу прошлым летом у туринского "Ювентуса" за 12 миллионов евро.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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