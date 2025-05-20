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Будущее вингера Ливерпуля под вопросом, игрока предложили Наполи

Италия

Федерико Кьеза может покинуть красных

Будущее вингера Ливерпуля под вопросом, игрока предложили Наполи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Будущее 27-летнего правого вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезы остается неопределенным.

По информации Николо Скиры, итальянский футболист может покинуть английский клуб уже этим летом. Также отказывается, что услуги вингера были предложены "Наполи".

"Ливерпуль" приобрел Кьезу прошлым летом у туринского "Ювентуса" за 12 миллионов евро.

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Ливерпуль Наполи Федерико Кьеза
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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