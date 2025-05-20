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Аталанта подобрала замену лидерам команды, которые интересны грандам

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Аталанта подобрала замену лидерам команды, которые интересны грандам

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аталанта" подобрала замену лидерам команды, которые интересны грандам.

Итальянский клуб готов попрощаться с Лукманом и Эдерсоном и подобрал им замены.

В шорт-листе команды Райан Шерки из "Лиона". Контракт с французским клубом заканчивается в июне 2026 года и итальянский клуб связывался с футболистом.

Также тренеру "Аталанты" интересен Пайшао. Он произвёл впечатление в Лиге Чемпионов на матчах с "Миланом" и "Ювентусом".

Полузащиту клуб может усилить Мортеном Френдрупом из "Дженоа" или 21-летним игроком "Селтика" и сборной Бельгии Энгелсом.

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Напомним, сейчас "Аталанта" занимает третье место в Серии А и гарантировала себе Лигу Чемпионов в следующем сезоне.

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Источник:
Football-Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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