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Аталанта подобрала замену лидерам команды, которые интересны грандам
Пытаются сохранить Гасперини
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" подобрала замену лидерам команды, которые интересны грандам.
Итальянский клуб готов попрощаться с Лукманом и Эдерсоном и подобрал им замены.
В шорт-листе команды Райан Шерки из "Лиона". Контракт с французским клубом заканчивается в июне 2026 года и итальянский клуб связывался с футболистом.
Также тренеру "Аталанты" интересен Пайшао. Он произвёл впечатление в Лиге Чемпионов на матчах с "Миланом" и "Ювентусом".
Полузащиту клуб может усилить Мортеном Френдрупом из "Дженоа" или 21-летним игроком "Селтика" и сборной Бельгии Энгелсом.
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Напомним, сейчас "Аталанта" занимает третье место в Серии А и гарантировала себе Лигу Чемпионов в следующем сезоне.
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